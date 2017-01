POL-MI: Tresor bei Einbruch in Netto-Markt erbeutet

Hüllhorst (ots) - Zu einem Einbruch in den Netto-Markt an der Lusmühlenstraße in Hüllhorst ist es in der Nacht zu Samstag gekommen. Dabei erbeuteten die Unbekannten einen rund 100 Kilogramm schweren Tresor. Diesen dürften sie mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Die Einbruchszeit gibt die Polizei mit 3.30 Uhr an.

Die Diebe hatten laut den Ermittlern zunächst eine Tür zum Warenlager aufgehebelt. Danach öffneten sie im Gebäude gewaltsam weitere Türen und gelangten so in einen Büroraum. Hier rissen sie den Tresor aus seiner Verankerung und transportierten das schwere Behältnis mit Hilfe eines Hubwagens zu ihrem Fahrzeug. Anschließend verschwanden die Kriminellen im Schutze der Dunkelheit.

Die Polizei hofft, dass Zeugen in der Nacht ein entsprechendes Transportfahrzeug im Umfeld des nahe der Löhner Straße gelegenen Marktes aufgefallen ist. Hinweise werden von den Ermittlern unter (05741) 2770 erbeten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell