POL-MI: Toter aus der Schleuse identifiziert - Polizei findet Ehefrau tot in gemeinsamer Wohnung

Petershagen (ots) - Bei dem am Mittwoch von einem Matrosen in der Schleuse bei Petershagen-Windheim (Kreis Minden-Lübbecke) entdeckten Leichnam - wir berichteten - handelt es sich um einen 76-jährigen Mann aus der Ortschaft. In dessen Haus entdeckten Polizeibeamte zudem die verstorbene 80-jährige Ehefrau. Sie war ersten Ermittlungen der Polizei zufolge eines natürlichen Todes gestorben. Hinweise auf ein Fremdverschulden fanden die Ermittler nicht.

Die Beamten gehen nach dem derzeitigen Stand ihrer Ermittlungen davon aus, dass sich der 76-Jährige nach dem Tod seiner Frau offenbar das Leben nahm.

Angehörige hatten sich am Samstag bei der Polizei gemeldet. Sie wähnen das ältere Ehepaar eigentlich im Urlaub. Als sie jedoch das Auto vor dem Haus der Senioren stehen sahen, machten sie sich Sorgen und wendeten sich an die Beamten. Als die daraufhin das Wohnhaus in Augenschein nahmen, entdeckten sie die 80-Jährige.

Wie bereits berichtet, ergaben sich für die Ermittler bei dem Fund des 76-Jährigen am Mittwoch ebenfalls keine Hinweise, die auf ein Fremdverschulden schließen ließen. Ein Matrose eines Gütermotorschiffes hatte den leblosen Körper im Wasser treibend entdeckt. Ein Notarzt hatte nur noch den Tod feststellen können. Da die Identität des Mannes zunächst unbekannt war und auch keine Vermisstenanzeige vorlag, hatte sich die Polizei am Freitag an die Öffentlichkeit gewandt.

