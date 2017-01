POL-MI: Glatteis hält Polizei in Atem - Verkehrslage teilweise chaotisch

Minden-Lübbecke (ots) - Die Polizei im Mühlenkreis arbeitete besonders in der Zeit von 17.00 Uhr bis nach Mitternacht auf Hochtouren: Insgesamt gingen bei der Leitstelle 342 Notrufe ein. Die Streifenwagen mussten 67 anlassbezogene Einsätze im Kreisgebiet fahren. Bei insgesamt 57 Glatteisunfällen wurden zwei Personen verletzt. 6 Gefahrenstellen, 3 Einsätze mit verletzten Personen infolge von Stürzen sowie eine hilflose Rentnerin sind das vorläufige Resultat der Unwetterlage. Ab 02.00 Uhr entspannte sich die Lage dann.

Die entstandenen Sachschäden liegen bei mindestens 100.000 Euro.

Die Verkehrslage war im Zeitraum zwischen 17.00 - 20.30 Uhr teilweise chaotisch: Der Fahrzeugverkehr auf der B482 in der Ortsdurchfahrt Hausberge bis zur Anschlussstelle BAB A2 kam von 16.30 - 20.30 Uhr völlig zum Erliegen. Hier standen reihenweise PKW und LKW quer, oder kamen von der Fahrbahn ab; außerdem ereigneten sich 3 Verkehrsunfälle mit Sachschaden. Die Polizei entschloss sich, das Teilstück der Bundesstraße bis zum Eintreffen der Streudienste komplett zu sperren. Polizeibeamte regelten den Verkehr. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr auf der B61, vom Weserauentunnel in Porta-Westfalica-Barkhausen bis Bad Oeynhausen, kam ebenfalls zum Erliegen. Auch hier standen zahlreiche PKW und LKW quer oder kamen von der Fahrbahn ab und hatten sich festgefahren; darüber hinaus ereigneten sich 3 Verkehrsunfälle mit Sachschaden. Auch hier kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die B65, Ortsdurchfahrt Minden-Dützen, wurde von der Polizei von 17.30 - 19.00 Uhr, voll gesperrt. Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen wurde ein Fahrzeugführer leicht verletzt. Auch hier kam es zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 22.15 Uhr stürzte ein Rollerfahrer auf der Portastrasse in Höhe der Musikbox. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Gegen 20.00 Uhr kam in Hille, Mindener Straße/Brennhorster Straße, ein PKW aufgrund des Glatteises von der Fahrbahn ab und fuhr in die Geschäftsräume eines ortsansässigen Bestattungsunternehmens. Es entstand erheblicher Sachschaden von mindestens 10-15.000 Euro. Auf der L770 in der Ortsdurchfahrt Petershagen-Raderhorst kam ein PKW von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer blieb unverletzt. Der PKW konnte aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht geborgen werden. Gegen 19.50 Uhr kam ein PKW In der Vormbrocksiedlung in Lübbecke-Nettelstedt von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Stromverteilerkasten der Stadtwerke Lübbecke. Angrenzende Haushalte hatten bis 21.30 Uhr keinen Strom mehr. Mitarbeiter der Stadtwerke erschienen am Einsatzort und setzten den Verteilerkasten in Stand. Der PKW war nicht mehr fahrbereit, musste geborgen und abgeschleppt werden. Gegen 19.50 Uhr ereignete sich in Bad Oeynhausen-Wulferdingsen, Kohlstätte/Siedinghausener Straße, ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Das Fahrzeug blieb kopfüber auf dem Acker liegen. Zum Glück wurde niemand verletzt. Der Fahrzeugverkehr kam auch hier im Kreuzungsbereich zum Erliegen. Insgesamt 15 Fahrzeuge kamen nicht mehr vor und zurück. Gegen 21.20 Uhr brachten Beamte der Wache Bad Oeynhausen eine Rentnerin mit Gehhilfen vom Werre Park nach Hause. Taxen und ÖPVN hatten ihre Fahrten eingestellt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell