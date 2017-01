POL-MI: Fehlgeschlagene Baumfällarbeiten führen zu stundenlangen Gleissperrungen

1 weiterer Medieninhalt

Foto Polizei 1 Bild-Infos Download

32351 Stemwede (ots) - Am Samstag, 07.01.2017, gegen 12:30 Uhr, kam es im Stemweder Ortsteil Dielingen zu einem folgenschweren Arbeitsunfall, bei dem zwar keine Verletzten, jedoch erheblicher Sachschaden zu beklagen sind. Zu dieser Zeit führte ein 66-jähriger Grundbesitzer auf seinem Grundstück an der Ziegenstraße Baumfällarbeiten durch. Hierbei fällte er auch, mittels Motorsäge, einen ca. 15 Meter hohen Baum. Dieser Baum kippte anschließend aber nicht, wie vorgesehen, auf sein Grundstück, sondern über dieses hinweg auf die Gleise der angrenzenden Bahnstrecke Bremen - Osnabrück. Der Baum riss im Fallen noch die Oberleitung herunter, so dass in der Folge der Bahnverkehr dieser Hauptverkehrsverbindung zwischen Ruhrgebiet und Norddeutschland für mehrere Stunden komplett zum Erliegen kam. Darüber hinaus fuhr auch noch, unmittelbar nach dem Unfall, ein Triebwagen der Deutschen Bahn AG in den auf den Gleisen befindlichen Baum. Hierbei wurde der Triebwagen (ohne weitere Wagons) derart stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt aus eigener Kraft nicht mehr möglich war. Neben Einsatzkräften der Feuerwehr waren Mitarbeiter der Deutschen Bahn, der Notfallmanager aus Hannover, die Bundespolizei sowie Polizeibeamte der Polizeiwache Espelkamp vor Ort. Der Schaden kann bisher noch nicht beziffert werden. Die Auswirkungen auf den Fernreiseverkehr waren jedoch erheblich. Zum Unfallzeitpunkt gingen auch bei der Feuerwehr Meldungen über eine Explosion aus der Nachbarschaft ein. Hierbei handelte es sich um das typische Geräusch, dass bei zerstörten bzw. herabfallenden Starkstromleitungen entsteht.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell