POL-MI: Dachstuhlvollbrand - Einfamilienhaus nicht mehr bewohnbar

Lübbecke - Gehlenbeck (ots) - Am 06.01.2017, gegen 19.25 Uhr, bemerkte die 76-jährige Eigentümerin eines Einfamilienhauses am Stüßbrink in Lübbecke-Gehlenbeck eine starke Rauchentwicklung auf dem Dachboden. Bei Eintreffen von Feuerwehrkräften schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl. Die Löscharbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden. Es entstand hoher Sachschaden, das Objekt ist nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist derzeit noch nicht geklärt. Der Brandort wurde von der Kripo bereits untersucht und beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. Die Gemeindestraßen Mühlensiek und Stüßbrink wurden für die Dauer der Löscharbeiten komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell