POL-MI: Zwei Firmeneinbrüche

Porta Westfalica (ots) - Der Polizei wurde am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag jeweils ein Firmeneinbruch in Ortsteilen von Porta Westfalica gemeldet. Kurz nach Mitternacht brachen am Freitag bisher unbekannte Täter in eine Halle in Bereich Vogelparadies ein. Die Täter hebelten zunächst eine Eingangstür auf und suchten anschließend den Schank- und Rezeptionsbereich des Betriebes auf. Hier durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Mit Energiedrinks, Spirituosen, einem Werkzeugkoffer und Bargeld als Beute konnten sie das Objekt unbekannt verlassen. Die Schadenshöhe beträgt mehrere Hundert Euro.

Zwischen Montag und Donnerstag suchten Einbrecher eine Firma im Pflugweg in Veltheim auf. Nachdem sie sich gewaltsam Zugang ins Firmengebäude verschafft hatten, rissen sie einen eingemauerten Möbeltresor aus der Wand. Daraus entwendeten sie einen Schlüssel für einen Lagerraum sowie einem Fahrzeug. Im Lagerraum entdeckten die Täter einen weiteren Tresor. Hieraus entnahmen sie Schlüssel für weitere Firmenräume. Mit Computerteilen, Sportschuhen sowie Bargeld verließen sie den Tatort. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Hinweise an die Polizei in Minden unter der Telefonnummer (0571) 8866-0.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell