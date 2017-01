POL-MI: Aufmerksame Zeugen bringen Polizei auf die Spur einer Unfallflüchtigen

Minden (ots) - Aufgrund der Aussagen mehrerer aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei am Donnerstagvormittag eine flüchtige Autofahrerin ermitteln. Bei der Überprüfung der 48-Jährigen stellten die Einsatzkräfte zudem fest, dass die Frau nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Nun erwartet sie ein Strafverfahren.

Die Mindenerin parkte am Donnerstagvormittag in der Humboldtstraße mit ihrem Skoda Fabia aus einer Parklücke aus. Hierbei beschädigte sie einen nebenstehenden Mercedes. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr sie weiter. Die Zeugen im Alter von 18 bis 65 Jahren alarmierten die Polizei. Diese konnte die Unfallflüchtige ermitteln.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell