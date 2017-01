POL-MI: Einbrecher erbeuten Gold- und Silberschmuck

Porta Westfalica-Hausberge (ots) - Diverser Gold- und Silberschmuck im Wert von mehreren hundert Euro erbeuteten bislang unbekannte Täter bei einem Einbruchsdiebstahl in ein freistehendes Einfamilienhaus am Faulensiek im Ortsteil Hausberge. Der ober die unbekannten Täter verschafften sich durch gewaltsames Aufbrechen bzw. Einschlagen der rückwärtig gelegenen Terrassentür Zugang zum Inneren des Hauses. Hier wurden sämtliche Behältnisse in mehreren Etagen des Hauses durchwühlt. Im Schlafzimmer fiel ihnen der Gold- und Silberschmuck in noch unbekannter Höhe in die Hände. Die Täter entkamen unerkannt. Der Einbruchsdiebstahl erfolgte tagsüber im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 19:30 Uhr. Hinweise zu der Straftat nimmt die Polizei unter ihrer Rufnummer 0571 88660 entgegen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell