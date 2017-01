POL-MI: Kindergärten Ziel von bislang unbekannten Einbrechern

Bad Oeynhausen (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher suchten in der Zeit von Dienstagabend, 19:00 Uhr, bis Mittwochmorgen, 07:00 Uhr, zwei Kindergärten in Bad Oeynhausen auf.

Sie stiegen zum einen in eine Einrichtung an der Steinfeldstr. in Werste ein. Hier erbeuteten die Täter, nachdem sie durch ein Fenster in das Objekt eingestiegen waren, neben einer geringen Menge Bargeld einen Diaprojektor.

Eine Digitalkamera im Wert von ca. 100 Euro erbeuteten die Unbekannten beim Einbruch in eine Einrichtung an der Triftenstraße.

Die Täter gelangten hier nach dem Aufhebeln einer Terrassentür in das Innere des Gebäudes, in dem sie auch noch weitere Türen gewaltsam öffneten und dabei hohen Sachschaden in vierstelliger Höhe verursachten.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Bad Oeynhausen unter ihrer Rufnummer 05731 - 2300 entgegen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell