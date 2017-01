POL-MI: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß auf der Portastr.

3 weitere Medieninhalte

Porta Westfalica (ots) - Am Mittwoch, gegen 07:45 Uhr, befuhr der Fahrer eines VW Polo die Portastraße in Fahrtrichtung Minden. Beim Abbiegen nach links in den Niedernfeldweg kam es zur Kollision mit einem PKW Opel Tigra, dessen Fahrerin die Portastr. in Fahrtrichtung Barkhausen befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide PKW - Führer leicht verletzt, an ihren Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Fotos zu diesem Unfall sind als Anlage beigefügt.

