POL-MI: Getränkemarkt-Angestellte schlägt gegen Waffe eines Räubers

Minden (ots) - Ein mit einer Sturmhaube maskierter und mit einer Pistole bewaffneter Mann ist am Montagabend gegen 18.30 Uhr in einem Getränkemarkt an der Ecke Dankerser Straße/Bachstraße aufgetaucht. Der zirka 25 bis 30 Jahre alte Unbekannte wollte sich gerade am Zigarettenregal und der Kasse zu schaffen machen, als eine 40-Jährige Angestellte ihn auf sein Handeln ansprach. Die war zuvor aus einem Büroraum kommend auf den vermeintlichen Kunden aufmerksam geworden. Als der Mann sich zu der Frau umdrehte, hielt der ihr die Waffe vor und drohte zu schießen. Daraufhin schlug die Angestellte mit ihrer Hand gegen die Pistole. Dies dürfte den Räuber vermutlich derart überrascht und verwirrt haben, dass dieser ohne Beute umgehend aus dem Geschäft flüchtete.

Die Angestellte gab später den Beamten zu Protokoll, dass sie die Waffe für nicht echt aussehend gehalten habe. Zudem gab sie zur Beschreibung des Flüchtigen an, dass dieser etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß sei und eine schlanke Figur habe. Bekleidet war er mit einer blauen Jeanshose und einer schwarzen Jacke. Weiterhin trug der Mann Turnschuhe.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, denen eine solche Person vor oder nach der Tat, möglicherweise in Verbindung mit einem Fahrrad oder einem anderen Fahrzeug, im Umfeld des Getränkemarktes aufgefallen ist. Hinweise werden von der Polizei erbeten unter (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell