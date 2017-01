POL-MI: Aufgesprengter Zigarettenautoamt an der Zähringer Allee entdeckt

Die Schächte zur Aufnahme der Zigarettenschachteln waren ordentlich an den Zaun gestellt worden. Bild-Infos Download

Minden (ots) - Ein aufgesprengter Zigarettenautomat an der Zähringer Allee wurde der Polizei am Montagvormittag gemeldet. Wann sich die Sprengung ereignete, ist noch unklar.

Eine Frau gab gegenüber den verständigten Beamten an, dass der Automat bereits gegen 11.15 Uhr defekt gewesen sei. Die einzelnen Schächte zur Aufnahme der Schachteln waren zudem nebeneinander an einen Zaun gestellt worden. Augenscheinlich waren auch einzelne Trümmerteile zusammengefegt worden, so dass der Gehweg ungehindert genutzt werden konnte. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Eingrenzung der Tatzeit machen können, sich bei ihr unter (0571) 88660 zu melden.

Möglicherweise besteht laut den Ermittlern ein Zusammenhang mit der Automatensprengung am Letelner Heidweg. Dort hatten, wie bereits berichtet, Anwohner in der Nacht zu Samstag gegen 3.40 Uhr einen lauten Knall gehört und die Polizei verständigt.

