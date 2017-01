POL-MI: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Nach der Kollision schleuderte der Hyundai der 38-jährigen Frau in den Straßengraben. Bild-Infos Download

Rahden (ots) - Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von annähernd 10.000 Euro. Das ist die Bilanz eines Auffahrunfalles auf der B 239 in Rahden am Montagmittag.

Eine 21-jährige Autofahrerin aus Rahden war gegen 12.50 Uhr mit ihrem Mazda auf der Bundesstraße in Richtung Espelkamp unterwegs und beabsichtigte laut Polizei nach links in die Straße "Am Freibad" abzubiegen. Eine ihr nachfolgende 38-jährige Autofahrerin aus Wagenfeld war eigenen Angaben zufolge durch eine "Niesattacke" kurzfristig abgelenkt und prallte mit ihrem Hyundai seitlich gegen den bereits abbiegenden Mazda. Durch den Aufprall schleuderte der Hyundai von der Fahrbahn und driftete in einen Graben. Der Mazda kam auf der Straße zum Stehen.

Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die 38-jährige Frau aus Wagenfeld und um die ebenfalls leicht verletzte 16-jährige Beifahrerin in dem Mazda. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

