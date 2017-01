POL-MI: Brandursache nach Feuer in Lagerhalle im Grille-Park noch unklar - Polizei sucht Zeugen

In der Halle lagerten mehrere Tausend Alt- und Neureifen. Bild-Infos Download

Minden (ots) - Nach dem Brand einer Lagerhalle im Grille-Park in Meißen an Neujahr steht die Ursache für das Feuer noch nicht fest. Nach einer Untersuchung der Einsatzstelle durch Beamte der Kripo am Montag schließen die Ermittler aus, dass sich fremde Personen Zutritt zu dem Gebäude verschafft haben.

Da jedoch Fensterscheiben in einer Höhe von zirka 3 Metern kaputt waren, halten es die Beamten nach dem bisherigen Stand ihrer Erkenntnisse für denkbar, dass dadurch Feuerwerkskörper in die Halle gelangten. Ob dies vorsätzlich oder fahrlässig geschah, ist noch unklar. Dadurch könnte möglicherweise zunächst ein Schwelbrand entstanden sein, der sich später zu dem Feuer ausweitete.

Die Halle selber konnten die Beamten des Kriminalkommissariates 1 bisher nicht genauer unter die Lupe nehmen, da ein Betreten für sie zu risikoreich ist. Außerdem liegen dort größere Mengen an Brandschutt, was die Arbeit der Ermittler zusätzlich erschwert. In dem Gebäude lagerten mehrere Tausend Alt- und Neureifen. Der Schaden wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, denen im Umfeld der Halle verdächtig wirkende oder mit Knallkörpern hantierende Personen aufgefallen sind. Hinweise werden erbeten unter (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell