POL-MI: Drei Einbrüche beschäftigen Polizei

Bad Oeynhausen (ots) - Drei Einbrüche in eine Tankstelle, eine Gärtnerei und eine Gaststätte beschäftigten die Polizei über den Jahreswechsel hinaus.

Vergeblich versuchten Unbekannte in der Nacht zu Montag in die Shell-Tankstelle an der Steinstraße einzubrechen. Ein Zeitungsbote hatte gegen 4.30 Uhr bemerkt, dass der Glaseinsatz der Schiebetüren zwei Einschlaglöcher aufwies. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gelangten der oder die Täter aber nicht in den Verkaufsraum. Wann sich die Einbrecher an der Tür zu schaffen gemacht haben, steht noch nicht fest.

Bereits in der Silvesternacht verschafften sich Einbrecher gegen Mitternacht gewaltsam Zugang zu den Büroräumen einer Gärtnerei an der Hermann-Löns-Straße. Hier hatten sie auf der Rückseite des Gebäudes eine Fensterscheibe zertrümmert. Anschließend machten sie sich an einem Tresor zu schaffen. Mussten aber feststellen, dass der leer war.

In den frühen Morgenstunden des Neujahrtages wurde den Beamten zudem ein Einbruch in eine an der Werster Straße gelegene Gaststätte gemeldet. Nach einem Hinweis gegen 4.50 Uhr durchsuchte ein Spürhund der Polizei die Räumlichkeiten. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich aber niemand mehr in dem Fachwerkhaus auf. Hier hatten die Kriminellen ebenfalls ein Fenster eingeschlagen. Laut dem Pächter der Gaststätte wurde offenbar nicht entwendet. In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter (05731) 2300.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell