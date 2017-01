POL-MI: Nach Unfall in Gehlenbeck: Polizei sucht Besitzer eines beschädigten Pkw

Lübbecke (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am vergangenen Freitag auf der B 65 in Höhe der Einmündung mit dem Schniederweg in Gehlenbeck. Dabei touchierte ein Lkw im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Dessen Außenspiegel riss dabei offenbar ab oder wurde zumindest beschädigt. Genaue Angaben zu dem Pkw liegen der Polizei gegenwärtig nicht vor, da dessen Besitzer sich bisher nicht bei den Beamten des Lübbecker Verkehrskommissariates gemeldet hat.

Eine Zeugin hingegen meldete den Beamten am Nachmittag gegen 15.20 Uhr, dass sie den Unfall beobachtet habe. Demnach sei der Lkw auf der Lindenstraße in Richtung Lübbecke gefahren. Trotz der Kollision habe der Fahrer nicht gestoppt und sei wenig später mit seinem Gespann nach rechts in die Isenstedter Straße abgebogen. Als eine Streifenwagenbesatzung den Schaden an dem abgestellten Fahrzeug anschließend aufnehmen wolle, war der Wagen nicht mehr da. Daher bitten die Beamten dessen Besitzer um einen Anruf unter (05741) 2770.

