POL-MI: Nach Brand in Frille: Polizei findet keine Hinweise auf eine Straftat

Das Carport brannte völlig nieder. Auch das Wohnhaus wurde durch die Flammen und das Löschwasser beschädigt.

Petershagen-Frille (ots) - Nach dem Brand in der Silvesternacht in der Straße Meierwisk in Frille hat die Polizei bei ihren Ermittlungen zur Brandursache keine Hinweise auf eine Straftat gefunden. Brandexperten vom Mindener Kriminalkommissariat 1 hatten am Montagvormittag die Brandstelle noch einmal genauer untersucht.

Demnach halten die Spezialisten eine technische Ursache für wahrscheinlich. Nicht gänzlich ausschließen können die Beamten aber auch eine Silvesterrakete, welche irrtümlich in das Carport des Hauses flog und dort das Feuer entfachte. Später griffen die Flammen auf Teile des Hauses über. Nachbarn waren gegen 3.40 Uhr auf den Rauch und einen Feuerschein aufmerksam geworden und hatten die Familie noch rechtzeitig durch lautes Klopfen gegen die Haustür und die Fenster gewarnt. Zudem erfolgte die Alarmierung der Feuerwehr.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Das Haus ist weiterhin unbewohnbar. Die Familie kam noch in der Nacht bei Angehörigen unter. Den Schaden beziffert die Polizei auf einen deutlichen fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell