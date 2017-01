POL-MI: Polizei kündigt Teilsperrung der Fabbenstedter Straße am Mittwoch für Lichtgutachten an

Espelkamp (ots) - Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Fabbenstedter Straße am frühen Abend des 19. November hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld ein lichttechnisches Gutachten beantragt. Bei der Kollision mit einem Pkw kam ein 79-jähriger Fußgänger ums Leben. Wir berichteten seinerzeit.

Dieses Gutachten soll nun am kommenden Mittwoch, 4. Januar, erstellt werden. Für die Arbeiten des Sachverständigenteams ist es erforderlich, in der Zeit zwischen 17 Uhr und 18 Uhr ein Teilstück der Fabbenstedter Straße komplett zu sperren. Die Polizei wird dafür den Verkehr im Norden an der Einmündung mit der Alsweder Straße und der Leverner Straße und im südlichen Bereich an der Gestringer Straße ableiten.

Da für das Lichtgutachten ähnliche Verhältnisse wie am Unfalltag herrschen müssen, ist eine trockne Fahrbahn erforderlich. Sollte das am Mittwoch nicht der Fall sein, wird der Termin kurzfristig verschoben.

