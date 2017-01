POL-MI: Nach Unfall mit Radfahrer am Erbeweg: Polizei bittet Autofahrer sich zu melden

Porta Westfalica-Erbeweg (ots) - Nach dem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer an der Ausfahrt des E-Centers am Erbeweg in Barkhausen am Freitagnachmittag bittet die Polizei den beteiligten Autofahrer sich bei ihr zu melden. Nach der Kollision hatten sich der Fahrer des Pkw und der 30-jährige Radfahrer ohne den Austausch von Personalien voneinander verabschiedet, da zunächst angenommen wurde, dass niemand verletzt worden sei.

Noch am späten Abend meldete sich der 30-jährige Zweiradfahrer bei der Polizei und gab bekannt, dass er entgegen seiner ersten Wahrnehmung doch leichte Verletzungen erlitten habe. Er berichtete den Beamten, dass er gegen 14.15 Uhr auf dem Radweg in Richtung Klinikum unterwegs gewesen sei, als es zum Unfall kam. Dabei sei er zu Boden gestürzt. Anschließend habe der etwa 40 bis 50 Jahre alte Autofahrer sich sofort mehrfach nach seinem Befinden erkundigt. Zu diesem Zeitpunkt habe er aber noch keine Schmerzen verspürt.

Die Beamten des Verkehrskommissariates in Minden hoffen nun, dass sich der Autofahrer bei ihnen unter (0571) 88660 meldet.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell