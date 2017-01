POL-MI: Zigarettenautomaten am Letelner Heidweg aufgesprengt

Nach der Sprengung wurde der Zigarettenautomat mit einem Tuch umhüllt. Bild-Infos Download

Minden-Leteln (ots) - In der Nacht zu Samstag wurde die Polizei in Minden zum Letelner Heidweg gerufen. Dort hatten Anwohner gegen 3.40 Uhr einen lauten Knall gehört. Wie sich anschließend herausstellte, hatten Unbekannte in der Siedlung einen Zigarettenautomaten aufgesprengt.

Die Beamten stellten fest, dass die Front des Gerätes stark nach außen gebeult war. Zudem stand die Unterseite des Automaten offen und diverse Trümmerteile lagen auf dem Boden. Hier fanden die Polizisten auch noch zwei Zigarettenschachteln und ein wenig Kleingeld.

Ein Verantwortlicher kümmerte sich anschließend um die Sicherung des Automaten. Genaue Angaben zum Diebesgut konnte er zunächst nicht machen.

