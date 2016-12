POL-MI: Jeep prallt gegen Fahrzeug der Straßenmeisterei - 69-Jähriger wird bei Auffahrunfall schwer verletzt

1 weiterer Medieninhalt

Der Fahrer des Unimog von Straßen NRW war mit Reinigungsarbeiten an den Leitpfosten entlang der L 770 beschäftigt, als es zum Auffahrunfall kam. Bild-Infos Download

Petershagen, Warmsen (ots) - Schwere Verletzungen erlitt ein 69-jähriger Autofahrer aus Warmsen (Landkreis Nienburg), als er am Donnerstag auf der L 770 in Petershagen gegen das Heck eines am Fahrbahnrand befindliches Einsatzfahrzeugs von Straßen NRW prallte. Die Feuerwehr musste den in seinem Jeep eingeklemmten Mann mit schweren Gerät befreien. Ein hinzugerufenen Notarzt kümmerte sich an der Unfallstelle um den Verletzten. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend ins Klinikum nach Minden.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war der 69-Jährige auf dem Abschnitt zwischen der B 61 und der Maschstraße offenbar ungebremst auf den Unimog von Straßen NRW geprallt. Dessen Fahrer, ein 43-jähriger Mann aus Hille, blieb unverletzt. Der war mit der Reinigung der Leitpfosten entlang der L 770 beschäftigt, als der 69-Jährige gegen 11.45 Uhr aus Richtung Meßlingen kommend in das Heck des Arbeitsfahrzeuges krachte. Warum der 69-Jährige auf der geraden und übersichtlichen Strecke trotz guter Sicht auf den mit gelben Blinklicht ausgerüsteten Unimog prallte, ist unklar. Allerdings wurde bei dem 69-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde die L 770 zwischen den beiden Anschlussstellen Maschstraße und B 61 von der Polizei für rund eineinhalb Stunden gesperrt. Den Schaden beziffern die Beamten auf über 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell