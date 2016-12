POL-MI: Tankstelle in Nettelstedt wird Ziel von Einbrechern

Das Einbrecher-Trio erbeutete mehrere hundert Euro aus der Kasse der Tankstelle. Bild-Infos Download

Lübbecke-Nettelstedt (ots) - Die Oil-Tankstelle an der B 65 in Nettelstedt war in der Nacht zu Donnerstag das Ziel von drei Einbrechern. Die Unbekannten erbeuteten dabei mehrere hundert Euro aus einer Kasse.

Ein Zeitungsbote hatte gegen 2.15 Uhr bemerkt, dass die Schiebelemente der gläsernen Eingangstür der Tankstelle an der Ravensberger Straße offen standen. Die eine Stunde später von ihm informierten Polizisten stellten fest, dass um kurz vor zwei Uhr drei offenbar vermummte Männer die Eingangstür aufbrachen. Im Gebäude öffneten die Unbekannten anschließend gewaltsam eine Bürotür und durchwühlten dort einen Schrank. Mit ihrer Beute verschwand das Trio nach nur wenigen Minuten. Ob die Männer ihre Flucht möglicherweise mit einem Fahrzeug fortsetzten, ist unbekannt.

Daher hoffen die Ermittler, dass Zeugen verdächtig wirkende Personen oder ein Fahrzeug im Umfeld der Tankstelle zur angegebenen Zeit bemerkt haben. Hinweise werden von den Beamten unter (05741) 2770 erbeten.

