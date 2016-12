POL-MI: Zwei Autos beschädigt - weiterer Pkw aufgebrochen

Lübbecke (ots) - Sachbeschädigungen an zwei geparkten Autos der Marke BMW wurden der Polizei in Lübbecke am Dienstagnachmittag gemeldet. Eine Autofahrerin aus Lübbecke berichtete, dass sie ihren Wagen einen Tag zuvor am frühen Nachmittag auf dem Parkplatz an der Stadthalle an der Rahdener Straße abgestellt hatte. Als sie zu ihrem BMW zurückkam, hatte ein Unbekannter vermutlich mit einem Stein mehrfach gegen die Beifahrerscheibe geschlagen. Die hielt jedoch den Schlägen stand.

Möglicherweise handelte es sich laut Polizei dabei aber um einen missglückten Einbruchsversuch in das Fahrzeug, da den Beamten bereits am zweiten Weihnachtstag vom gleichen Parkplatz ein Pkw-Aufbruch angezeigt wurde. Hier war über die Feiertage an einem Nissan eine Seitenscheibe zertrümmert worden. Entwendet wurde aus dem Pkw aber nichts.

Ein weiterer BMW wurde auf dem Parkplatz an der Ecke Jahnstraße/Vom-Stein-Straße beschädigt. Hier wurden offenbar mit einem spitzen Gegenstand tiefe Kratzer in den Lack des Pkw gezogen. Der Wagen stand dort in der Zeit zwischen dem ersten Weihnachtstag und Dienstagmorgen. In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter (05741) 2770.

