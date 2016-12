POL-MI: Einbruch in Spielhalle in Hüllhorst - Gleichgelagerter Fall in Rahden

Die Einbrecher zertrümmerten die Scheibe einer Tür neben dem Haupteingang. Bild-Infos Download

Hüllhorst, Rahden (ots) - Zu einem Einbruch in eine Spielothek an der Hauptstraße in Hüllhorst wurde die Polizei am Freitag in den frühen Morgenstunden gerufen. Ein Anwohner wurde gegen 3.40 Uhr durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen und hatte zwei Männer beobachten können, die in einem möglicherweise silberfarbenen Kombi einstiegen und flüchteten.

Wie sich anschließend herausstellte, hatten die beiden Einbrecher zuvor ihr Fahrzeug rückwärts vor das Gebäude geparkt. Dann schlugen sie die Scheibe der Eingangstür ein und versuchten einen in den Räumlichkeiten aufgestellten Geldwechselautomaten zu entwenden. Der Abtransport mit Hilfe eines Rollwagen scheiterte dann aber. Die beiden etwa 1,70 bis 1,80 Meter großen Männer trugen laut des Zeugen Jeanshosen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter (05741) 2770.

Der Einbruch weist Parallelen zu einem weiteren gleichgelagerten Einbruch in eine Spielothek in Rahden in der gleichen Nacht auf. Wir berichteten bereits dazu. An der Weher Straße waren Zeugen um kurz vor halb fünf auf ein ähnlich beschriebenes Fahrzeug aufmerksam geworden. Auch hier wurden mehrere Männer beobachtet, die einen Automaten in das Fahrzeug luden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell