POL-MI: Einbrecher in Maaslingen und Quetzen unterwegs

Petershagen-Maaslingen, Quetzen (ots) - Zwei Wohnungseinbrüche in Maaslingen und Quetzen beschäftigten die Polizei am Donnerstag. In beiden Fällen drangen die Unbekannten in Abwesenheit der Bewohner gewaltsam durch die jeweiligen Terrassentüren in die Häuser ein.

An der Maaslinger Straße bemerkte ein Paketzusteller gegen 12.45 Uhr den Einbruch und verständigte die Polizei. Deren Feststellungen zufolge wurden nahezu in allen Räumlichkeiten Schränke und Schubladen durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, konnte zunächst nicht gesagt werden. Die Bewohner hatten am Morgen gegen 8 Uhr ihr Haus verlassen.

An der Bückeburger Straße in Quetzen bot sich den Ermittlern ein ähnliches Bild. Hier dürfte sich der Einbruch zwischen 13 und 14 Uhr ereignet haben. Nachdem der oder die Unbekannten auch in diesem Fall zahlreiche Behältnisse durchstöbert hatten, verschwanden die Diebe mit Bargeld.

Die Polizei bittet Anwohner oder Passanten, denen Donnerstag verdächtig wirkende Personen oder ein im Umfeld der genannten Bereiche abgestelltes Fahrzeug aufgefallen ist, sich bei ihr unter (0571) 88660 zu melden. Grundsätzlich sollten verdächtige Wahrnehmungen immer sofort per Notruf 110 gemeldet werden, so die Bitte der Polizei. Zeitlich nicht dringenden Hinweise können auch per E-Mail unter: einbruchhinweis.minden@polizei.nrw.de an die Beamten übermittelt werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell