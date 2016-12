POL-MI: 64-jähriger Mindener Opfer von EC-Kartendieben

Minden (ots) - Übel mitgespielt wurde einem 64-jährigen Mindener Anfang Dezember durch zwei Kriminelle, die dem Mann auf geschickte Weise seine EC-Karte entwendeten und zuvor dessen Geheimnummer ausspioniert hatten. Damit hoben die Unbekannten Bargeld vom Konto des Mindeners ab und missbrauchten zudem dessen Karte in mehreren Geschäften in Bielefeld. Insgesamt entstand ein Schaden von 2.350 Euro.

Den Diebstahl bemerkte der 64-Jährige erst später an einer Tankstelle, als er dort mit seiner EC-Karte die Rechnung begleichen wollte. Als die elektronische Zahlung verweigert wurde, stellte der 64-Jährige fest, dass er statt seiner, eine auf den Namen einer ihm unbekannten Frau ausgestellte EC-Karte in den Händen hielt. Eine Überprüfung bei der Bank ergab, dass diese Karte einer Frau aus Hamm gestohlen wurde und bereits gesperrt war. Wie der Mindener in den Besitz dieser Karte kam, konnte er sich zunächst nicht erklären. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass über sein Konto mehrere unbekannte Transaktionen erfolgt waren.

Schließlich konnte mit Hilfe seiner Bank der Fall rekonstruiert werden: Der 64-Jährige hatte bei seiner Bank Geld am Automaten abgehoben. Dabei wurde er von einem Unbekannten von hinten "angetippt". Als er sich umgedreht habe, habe der Mann ihm einen 5-Euro-Schein gezeigt und gesagt, dass er das Geld gerade verloren habe. Während der 64-Jährige so abgelenkt war, tauschte ein Komplize des Unbekannten die noch im Automatenschacht steckende Karte des Mindeners blitzschnell gegen die bereits gestohlene Karte aus. Zudem hatten sie ihr Opfer bei der Eingabe der Geheimnummer beobachtet. Während der 64-Jährige ahnungslos die Bankfiliale verließ, hoben die Kriminellen umgehend das Geld vom Konto ihres Opfers ab. Anschließend fuhren sie offenbar per Bahn nach Bielefeld.

Die Polizei nimmt diesen Fall zum Anlass, um auf das Vorgehen derartiger Krimineller hinzuweisen. Gleichzeitig raten die Beamten grundsätzlich zur Vorsicht am Geldautomaten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell