POL-MI: Auto prallt frontal gegen Ampel- und Lichtmasten - 16-jähriger Beifahrer verletzt

Hüllhorst-Oberbauerschaft (ots) - Bei dem Versuch die B 239 in Oberbauerschaft trotz "Rotlicht" an der Kreuzung mit der Oberbauerschafter Straße/Alte Straße zu überqueren, ist am Mittwochabend ein 20-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Hüllhorst von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Ampelmasten und eine Straßenlaterne geprallt. Dabei wurde der auf dem Beifahrersitz befindlicher 16-jähriger Bruder des Fahrers verletzt. Der Jugendliche war offenbar mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geschlagen. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den Verletzten und brachte ihn ins Krankenhaus nach Lübbecke. Zuvor hatte ein anderer Autofahrer Erste Hilfe geleistet.

Der Fahranfänger war laut Polizei mit seinem VW Polo um kurz nach halb acht am Abend auf der Oberbauerschafter Straße unterwegs und beabsichtigte die Kreuzung mit der Niedringhausener Straße (B 239) geradeaus in Richtung Hüllhorst zu überqueren. Dabei fuhr der 20-jährige laut eines Zeugen bei "Rot" in die Kreuzung. Als der Fahrer eigenen Angaben zufolge bemerkte, dass der Fahrzeugverkehr auf der B 239 anfuhr, sei er nach links ausgewichen. Dabei verlor der 20-Jährige die Kontrolle und geriet auf eine Verkehrsinsel.

Der schwer beschädigte Polo wurde anschließend von Angehörigen abtransportiert. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 20.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Deren Kräfte kümmerten sich um die Beseitigung der aus dem VW ausgelaufenen Betriebsstoffe und um die abgeknickte Straßenlaterne.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell