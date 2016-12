POL-MI: Versuchter Raubüberfall auf Tabakladen

32312 Lübbecke (ots) - Am Mittwoch, 21.12.2016, gegen 18:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Raubüberfall auf ein Tabakgeschäft in der Scharnstraße in der Lübbecker Innenstadt. Zu dieser Zeit betrat ein männlicher, mit einer dunkelblauen Sturmhaube maskierter Einzeltäter die Räumlichkeiten und bedrohte den allein anwesenden Betreiber mit einer Schusswaffe. Der Betreiber widersetzte sich jedoch den Geldforderungen des Täters, indem er seine Kasse nicht öffnete. Der Täter ließ daraufhin von weiteren Tathandlungen ab und verließ fluchtartig das Geschäft in Richtung Marktplatz. Er wird als 175cm groß, mit einer oliv-farbenden Hose, einem oliv-farbenden Blouson sowie einem dunklen Rucksack beschrieben. Er sprach akzentfrei deutsch. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt die Polizei Minden unter der Telefonnummer 0571/88660 entgegen. Die Kriminalpolizei hat noch am Abend ihre Ermittlungen aufgenommen.

