POL-MI: Kollision mit Radfahrer am Kreisel - Polizei sucht Autofahrerin

Porta Westfalica-Hausberge (ots) - Nach einer Kollision zwischen einem Auto und einem Radfahrer am Kreisverkehr Kirchsiek/Unter der Schalksburg in Hausberge am Dienstag sucht die Polizei die Fahrerin des Pkw. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 17 Uhr.

Zu dieser Zeit beabsichtigte ein 19-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den Einmündungsbereich "Unter der Schalksburg" zu passieren. Dabei kam es zur Kollision mit dem aus Richtung der Weserbrücke kommenden Pkw. Der 19-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Autofahrerin hielt sofort an und bot dem Mann ihre Hilfe an. Nach einem kurzen Gespräch setzte sich die Frau wieder in ihr Fahrzeug und fuhr weiter. Möglicherweise ging sie davon aus, dass der Radfahrer unverletzt war und auch kein Schaden an dessen Rad entstanden sei.

Die Polizisten fanden an der Unfallstelle Fahrzeugteile des Pkw und stellten diese sicher. Die Beamten des Verkehrskommissariates in Minden bitten die Autofahrerin und Zeugen des Unfalls sich bei ihnen unter (0571) 88660 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell