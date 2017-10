POL-ST: Laer, Diebstähle gemeldet

Laer (ots) - An der Straße "Bleiche" sind aus einem Firmenwagen zahlreiche Werkzeugmaschinen gestohlen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen, der in der Zeit zwischen dem 04. Oktober (Mittwoch) und Donnerstagmittag, 12.00 Uhr, verübt worden ist. Aus einem weißen Fiat entwendeten die Täter Maschinen im Wert von mehreren Tausend Euro. Zur Beute gehören Bohrgeräte, Winkelschleifer und verschiedenste Sägen. Am Terup haben sich Unbekannte an einem schwarzen VW Transporter zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen Montagnachmittag, 15.00 Uhr und der Nacht zum Dienstag (10.10.2017), um 03.45 Uhr, montierten die Täter von dem Wagen den Auspuff und den Katalysator ab. Der Wert des Diebesgutes liegt bei etwa 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

