POL-ST: Rheine, Fahrzeug gestohlen

Rheine (ots) - An der Aloysiusstraße ist ein weißer Mercedes Sprinter gestohlen worden. Der Firmenwagen war am Montag (09.10.2017), gegen 17.00 Uhr, auf der Brücke, die über den Hemelter Bach führt, abgestellt worden. Am nächsten Morgen wurde dann der Diebstahl des Fahrzeugs festgestellt. Der Sprinter hat die Kennzeichen BF - BI 2000. In dem Wagen befanden sich ein Plattenwagen, ein Rollwagen und zwei Leitern. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder zum jetzigen Standort des weißen Sprinters geben können, Telefon 05971/938-4215.

