POL-ST: Hörstel-Riesenbeck, Verkehrsunfall/Flucht mit Sachschaden

Hörstel (ots) - Am Freitagnachmittag (06.10.2017), in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 16.50 Uhr, hat sich auf dem K&K-Parkplatz am Westring ein Verkehrsunfall ereignet. Ein geparkter, weißer VW Golf Sportsvan wurde von einem unbekannten Auto an der linken Fahrzeugseite, jeweils an den Türen, angefahren. Die Beschädigungen befinden sich in einer Höhe von 32 bis 59 cm. Der Schaden am VW wird auf cirka 2.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne die notwendigen Feststellungen treffen zu lassen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rheine in Verbindung zu setzen, Telefon 05971/938-4215.

