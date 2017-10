POL-ST: Rheine, Sachbeschädigungen

Rheine (ots) - In der Nacht zum Dienstag (10.10.2017) ist die Polizei zum Glatzer Weg gerufen worden. Anwohner hatten ungewöhnliche Geräusche gehört und waren von randalierenden Personen ausgegangen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten in dem Bereich keine Personen mehr feststellen. Auf dem Glatzer Weg fanden sie dann eine am Boden liegende Mülltonne, die offensichtlich umgestoßen worden war. Die Beamten sahen sich weiter dort um und fanden dann vier beschädigte Autos. An den PKW war jeweils ein Außenspiegel abgetreten oder abgeschlagen worden. An jedem Auto entstand ein Sachschaden, der im Bereich einer dreistelligen Eurosumme liegt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell