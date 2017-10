POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Ochtrup (ots) - Am Kreisverkehr Laurenzstraße/Am Webstuhl hat sich am Dienstagmorgen (10.10.2017) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde. Gegen 07.20 Uhr fuhr eine 30 Jahre alte Autofahrerin aus Ochtrup von der Straße "Am Webstuhl" in den Kreisel ein. Dabei touchierte sie den 59-jährigen Zweiradfahrer, der sich im Kreisverkehr befand und in Richtung Innenstadt weiter fahren wollte. Der verletzte Ochtruper wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW und am Pedelec waren keine Sachschäden zu erkennen.

