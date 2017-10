POL-ST: Mettingen, Diebstahl aus einer Scheune

Mettingen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Diebstahl eines Aufsitzrasenmähers machen können. Dieser ist in der Zeit zwischen Freitag, 17.00 Uhr und Montagnachmittag (09.10.2017), 15.00 Uhr, am Windmühlenweg aus der Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens entwendet worden. Der Geschädigte bemerkte am Montagnachmittag, dass das in der Scheune eingebaute Garagentor nicht komplett verschlossen war. Da aus dem Gebäude vor einem Jahr bereits ein Mäher gestohlen wurde, ist dies immer komplett verschlossen. Ein Blick in die Scheue verriet ihm, dass sein rot-schwarzer Aufsitzrasenmäher des Herstellers Solo by AL-KO verschwunden war. Die Diebe hatten an dem Gebäude ein Fenster gewaltsam entfernt und waren dann in den Raum eingestiegen. Derzeit ist noch unklar, wie die Täter den Mäher abtransportiert haben. Vermutlich haben sie ihn in der Nähe auf einen Anhänger verladen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

