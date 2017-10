POL-ST: Steinfurt-Bo., Diebstahl von einer Baustelle

Steinfurt (ots) - Unbekannte Kabeldiebe haben sich am vergangenen Wochenende auf der Baustelle des Don Bosco Kindergartens am Hangenkamp aufgehalten. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagnachmittag, 14.00 Uhr und Montagmorgen (09.10.2017), 09.45 Uhr. Der oder die Täter sind zunächst über den Zaun des abgesicherten Grundstücks gestiegen. An den Stromverteilerkästen trennten sie dann die Kabelstränge ab und nahmen sie mit. Die Endstücke und die Stecker kniffen sie ab und ließen sie auf dem Areal zurück. Der Wert des Diebesgutes wird mit etwa 700 Euro angegeben. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, Telefon 02551/15-4115.

