POL-ST: Steinfurt-Bo., Einbruch/Diebe unterwegs

Steinfurt (ots) - Der Polizei ist ein Diebstahl gemeldet worden, der an der Wiemelfeldstraße verübt wurde. Aufgrund der Schilderungen könnte es sich hier um einen Einbruch oder aber auch um einen Trickdiebstahl handeln. Fest steht, dass unbekannte Personen in der Zeit zwischen Sonntag, 17.00 Uhr und Montagmorgen (09.10.2017), 10.00 Uhr, in das Einfamilienhaus gelangt waren. Aufbruchspuren waren an dem Gebäude allerdings nicht zu erkennen. Dafür könnte es eine Erklärung geben. Am frühen Sonntagabend hatte eine fremde Frau an der Haustür geklingelt und um Unterkunft gebeten. Nach einem etwa 10-minütigen Gespräch verschwand die 50 bis 60 Jahre alte Frau wieder. Diese Zeit könnte eine weitere Person genutzt haben, um über den unverschlossenen Wintergarten in Haus zu gelangen. Aus dem Schlafzimmer waren zahlreiche Schmuckstücke gestohlen worden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

