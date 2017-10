POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfallflucht

Ochtrup (ots) - Am Freitag (06.10.2017), in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr, ist auf dem Parkplatz am ALDI-Markt an der Bahnhofstraße ein grauer VW Golf angefahren worden. Der PKW wurde im Bereich des linken hinteren Kotflügels beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 800 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Verursacher machen können. Hinweise bitte an die Polizei Ochtrup. Tel. 02553/9356-4155.

