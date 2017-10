POL-ST: Emsdetten, Brand

Emsdetten (ots) - In der Nacht zu Sonntag (08.10.), um kurz nach Mitternacht, sind die Feuerwehr und die Polizei zu dem Brand eines Hauses in der Bauernschaft Veltrup gerufen worden. Die alte Veltruper Schule stand in Flammen und brannte nahezu vollständig aus. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im oberen fünfstelligen Eurobereich. Das Gebäude wird derzeit vom Motorrad-Klub "Red Wisdom" als Klubhaus genutzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Brandermittler der Polizei haben am Gebäude Aufbruchspuren sichern können. Eine vorsätzliche Brandstiftung wird derzeit nicht ausgeschlossen. Die Brandstelle ist weiterhin beschlagnahmt, sie wird von einem Brandsachverständigen untersucht. Die Ermittler suchen Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag im Bereich des Gebäudes verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

