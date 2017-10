POL-ST: Ibbenbüren, Unfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Montagvormittag (09.10.2017) ist es in dem kurzen Zeitraum von 08.45 Uhr bis 09.05 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz am Püsselbürener Damm zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und Flucht gekommen. Dabei wurde der parkende braune Pkw Ford Kuga an der Stoßstange hinten rechts beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei cirka 1.000 Euro. Derzeit liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

