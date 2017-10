POL-ST: Hörstel-Riesenbeck, Verkehrsunfall

Hörstel (ots) - Auf der Straße "Sperlingsgrund" in Riesenbeck hat sich am Freitagmittag (06.10.2017) ein Verkehrsunfall ereignet. Im verkehrsberuhigten Bereich stürzte gegen 12.45 Uhr ein männlicher Motorrollerfahrer. Der Mann, der ohne Helm unterwegs war, beschädigte dabei einen entgegenkommenden und wegen des Gegenverkehrs haltenden Pkw Hyundai. Es entstand Sachschaden in Höhe von cirka 500 Euro. Der Zweiradfahrer verletzte sich offensichtlich nicht und entfernte sich, ohne die notwendigen Feststellungen treffen zu lassen. An dem Roller konnte kein Kennzeichen gesehen werden. Beschreibung des Fahrers und Rollers: Der Fahrer war ca. 16 Jahre alt, etwa 180 cm groß und trug dunkle Kleidung und ein khaki-farbenes Cap. Der Motorroller war schwarz/silber und könnte linksseitig beschädigt worden sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rheine in Verbindung zu setzen, Telefon 05971/938-4215.

