POL-ST: Steinfurt-Bo., Körperverletzung

Steinfurt (ots) - Eine 35-jährige Steinfurterin ist am frühen Sonntagmorgen (08.10.2017) an der Lechtestraße von zwei bisher unbekannten Frauen attackiert worden. Die Geschädigte war dort gegen 04.00 Uhr zu Fuß unterwegs. Als sie den Parkplatz des Schreibwarengeschäftes erreichte, bemerkte sie zwei etwa 25 bis 35 Jahre alte Frauen, die sich ihr von hinten näherten. Unmittelbar wurde sie von den Beiden attackiert und derart geschubst sowie geschlagen, dass sie auf die Straße stürzte. Den Beamten schilderte sie, zudem von eine der Beiden getreten worden zu sein, als sie bereits am Boden lag. Die Frau begab sich unmittelbar ins Krankenhaus, wo sie ihre Verletzungen behandeln ließ. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

