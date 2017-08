POL-ST: Greven, Diebstahl am Mittwochvormittag

Greven (ots) - Im Lidl-Markt an der Saerbecker Straße ist am Mittwochvormittag (09.08.2017) ein 67-jähriger Mann bestohlen worden. Der Grevener schob gegen 11.35 Uhr einen Einkaufswagen, in dem sich eine Stofftasche, unter anderem mit seinem Portmonee befand. Am Gemüsestand sprach ihn eine 40 bis 45 Jahre alte Ausländerin an, die ein schwarzes Kleid trug. Die 165 cm große, schlanke Frau zeigte ihm kurz nacheinander zwei Gemüsesorten und stellte jeweils eine Frage dazu. Als der Grevener dann an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte er, dass er Opfer von Trickdieben geworden war. Aus dem Stoffbeutel war seine Geldbörse entwendet worden. Eine zweite Person, die das Ablenkungsmanöver der Frau an der Gemüsetheke zum Diebstahl genutzt haben könnte, ist ihm nicht aufgefallen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455. Tipps der Polizei:

Seien Sie aufmerksam und achten Sie auf Taschendiebe. Interessant wird es, wenn Ihnen aus nicht ersichtlichen Gründen Personen sehr nahe kommen oder wenn Sie von Fremden unter einem Vorwand angesprochen werden. Lehnen Sie dieses Ansinnen höflich, aber konsequent ab.

Legen Sie Ihre Geldbörse beim Einkaufen nicht in Ihre Einkaufstasche, -korb oder den Wagen.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder unter dem Arm geklemmt

Benutzen Sie Brustbeutel, eine Gürteltasche, Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Nehmen Sie nur soviel Bargeld und Schecks (Scheck und Scheckkarte immer trennen) mit, wie Sie benötigen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell