POL-ST: Nordwalde, Verkehrsunfall am Wallgraben

Nordwalde (ots) - Ein Motorradfahrer wollte am Montagnachmittag (07.08.2017), in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr, vom Parkplatz des REAL Marktes am Wallgraben kommend, nach links auf die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei schnitt der Kradfahrer die Fahrlinie eines in Richtung Parkplatz fahrenden, entgegenkommenden Pkw Skoda. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste der Pkw Fahrer nach rechts ausweichen und setzte mit der rechten Fahrzeugseite auf den Bordstein auf. Der Sachschaden am grauen Skoda wird auf cirka 2.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne die notwendigen Feststellungen treffen zu lassen. Ein Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Beschreibungen: Krad: grau/schwarz. Der Fahrer war dunkel gekleidet. Zeugen, die etwas zum Unfall bzw. zum Unfallverursacher sagen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Greven in Verbindung zu setzen, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell