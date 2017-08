POL-ST: Rheine, Diebe in einem Neubau

Rheine (ots) - Auf der Baustelle eines Mehrfamilienhauses an der Aloysiusstraße haben sich am Montagabend oder in der Nacht zum Dienstag (08.08.2017) Diebe aufgehalten. Der oder die Täter gingen in der Zeit nach Montag 17.00 Uhr zu einer Terrassentür im Erdgeschoss und verschafften sich hier Zutritt zu dem mehrgeschossigen Haus. Im Weiteren brachen sie in dem Gebäude eine Tür auf und gelangten so in einen Raum, in dem Materialien und Werkzeuge gelagert waren. Die Täter nahmen sie zahlreiche Werkzeuge mit. Der Wert der Beute dürfte im Bereich einer vierstelligen Eurosumme liegen. Der angerichtete Sachschaden wird auf cirka 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter Telefon 05971/938-4215.

