POL-ST: Greven-Reckenfeld, Verkehrsunfall

Greven (ots) - Am Kreisverkehr Grevener Landstraße/Jägerweg ist am Dienstagnachmittag (08.08.2017) ein PKW mit einem Fahrrad kollidiert. Dabei erlitt der 50-jährige Zweiradfahrer aus Greven schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Gegen 16.10 Uhr fuhr ein 69-jähriger Emsdettener mit seinem PKW auf der Grevener Landstraße, aus Richtung Greven. Am Kreisverkehr kam es zur Kollision mit dem Radfahrer, der vom Moorweg kommend an der Querungshilfe über die Straße in Richtung Jägerweg fahren wollte. Am PKW und am Fahrrad entstanden geringe Sachschäden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell