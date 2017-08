POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Greven (ots) - Im Kreisverkehr Nordwalder Straße/Stockkamp ist am Dienstagabend (08.08.2017) ein Motorradfahrer verunglückt. Der 49-jährige Ochtruper fuhr gegen 18.25 Uhr von Greven in Richtung Nordwalde. Nachdem er in den Kreisverkehr am Stockkamp eingefahren war, verlor er die Kontrolle über das Zweirad und stürzte. Der Ochtruper erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Motorrad wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

