POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen

Ibbenbüren (ots) - Auf der Gravenhorster Straße -in Höhe Kilometer 2,7- ist am frühen Dienstagmorgen (08.08.2017) ein junger Autofahrer aus Hörstel verunglückt. Der 20-Jährige fuhr gegen 06.00 Uhr in Richtung Ibbenbüren. Den Spuren zufolge geriet er etwa 200 Meter vor dem Kreisverkehr St.-Josef-Straße nach rechts in den Straßengraben. Der PKW überschlug sich mehrfach und schleuderte schließlich gegen einen Baum. Der schwer verletzte Fahrer wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Totalschaden, der auf ungefähr 10.000 Euro geschätzt wird. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang bzw. der Ursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell