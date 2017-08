POL-ST: Rheine/Emsdetten, Verkehrsverstöße Autofahrer gestoppt

Rheine/Emsdetten (ots) - Einer Zivilstreife der Polizei ist in der Nacht zum Montag (07.08.2017) ein mit zwei Personen besetzter PKW auf der Salzbergener Straße in Rheine aufgefallen. An einer Ampel beschleunigte der Wagen mit langanhaltend durchdrehenden Reifen. Dieser Vorgang wiederholte sich an weiteren Kreuzungen, so dass die Beamten dem Fahrer Anhaltenzeichen gaben. Dieser fuhr jedoch weiter und in der Folge über die Hovestraße, den Münsterlanddamm in Richtung Mesum. Auf dem Emsdettener Damm in Mesum ignorierte er erneut die Anhaltesignale eines hinzugerufenen Streifenwagens, der mit eingeschaltetem Blaulicht unterwegs war. Erst in Emsdetten, Im Bereich Hagenkamp/Brede, stoppte der Fahrer den PKW. Die beiden Fahrzeuginsassen sprangen sofort aus dem Wagen, der an einen Bordstein geprallt war und rannten davon. Einer von ihnen konnte in einer Hauseinfahrt ausfindig gemacht und festgenommen werden. Die andere Person war bis zur Straße An den Klärteichen gelaufen, wo er sich in einer Hauseinfahrt unter einem Fahrzeug versteckte. Der Aufforderung hervorzukommen, kam er absolut nicht nach. Schließlich, nachdem die Beamten Pfefferspray eingesetzt hatten, konnten sie ihn erfassen und ebenfalls festnehmen. Beide wurden zur Wache gebracht, wo ihnen Blutproben entnommen wurden. Diese sollen ergeben, ob die Männer unter Drogen- oder Alkoholeinwirkung standen. Bei einem der Männer wurde eine Substanz gefunden, bei der es sich um Rauschgift handeln dürfte. Der Fahrer des Wagens, macht keinerlei Angaben zur Sache oder zur Person. Ob der Mann im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, steht somit ebenfalls noch nicht fest. Nach jetzigem Stand dürfte es sich um einen 35-Jährigen handeln. Bei dem Beifahrer handelt es ich um einen 30 Jahre alten Mann, der in Polen wohnhaft ist. Die Ermittlungen dauern an. Auf der Fahrt von Rheine nach Emsdetten, kam es zu verschiedenen Verkehrsverstößen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell