POL-ST: Kreis Steinfurt, Diebstahlsdelikte/Sachbeschädigungen

Kreis Steinfurt (ots) - Ort: Steinfurt, Hollich, Wohnhaus Zeit: Sonntag, 06.08.2017, 14.30 Uhr bis 15.05 Uhr Im Bereich Hollich/Mesumer Damm gingen Unbekannte vom rückwärtigen Garten zum Einfamilienhaus. Nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten, durchsuchten sie sämtliche Räume. Die Schränke und Schubladen waren durchwühlt worden. Was die Täter mitgenommen haben, steht noch nicht abschließend fest. Es konnte festgestellt werden, dass eine Uhr fehlte. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115. Wer hat in dem Bereich am Sonntag verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Steinfurt-Bo., Kirmesgelände, Lechtestraße/Neuer Markt, Tatzeit: Sonntag, 06.08.2017, etwa 00.00 Uhr bis 08.45 Uhr Aus zwei Verkaufsständen bzw. -wagen entwendeten die Täter Kleidungsstücke und Spielwaren. An einen dritten Wagen scheiterten sie. Da sie mehrfach gewaltsam ein Werkzeug ansetzten, ist allein hier ein erheblicher Sachschaden entstanden, der auf etwa 1.000 Euro geschätzt wird. Auch an den anderen beiden Tatorten richteten sie Schäden an. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

Ort: Ibbenbüren, An der Diekwiese, Mehrfamilienhaus Zeit: Freitag, 04.08.2017, 19.00 Uhr bis Samstag, 05.08.2017, 07.00 Uhr Unbekannte Täter haben aus einem neugebauten Mehrfamilienhaus zwei Fahrräder der Marke Gazelle gestohlen. Ein Fahrrad stand im Eingangsbereich, das zweite im Keller. Der Wert wird mit insgesamt 1.600 Euro angegeben. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Lotte-Halen, Im Sande, Versuch Wohnhaus Zeit: Dienstag, 01.08.2017, 17.00 Uhr und Freitag, 04.08.2017, 21.00 Uhr Unbekannte Täter wollten die Terrassentür aufbrechen. Etwa 600 Euro Schaden. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Laggenbeck, Ibbenbürener Straße, Mehrfamilienhaus Zeit: Freitag, 04.08.2017, 08.20 Uhr und 17.30 Uhr Unbekannte drangen gewaltsam in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Sie entwendeten Bargeld, unter anderem zwei Spardosen. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Altenberge, Am Landwehrbach, Firmengelände, Anhänger entwendet Zeit: Montag, 07.08.2017, gegen Mitternacht Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Firmenareal. Es wurden zwei silberne PKW-Anhänger gestohlen, Gesamtwert 3.700 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Ort: Greven, Gutenbergstraße, Firma Zeit: Samstag, 05.08.2017, 13.00 Uhr bis Montag, 07.08.2017, 06.45 Uhr Täter kletterten auf das umzäunte Gelände einer Baustofffirma, verschafften sich dann Zugang zu den Verkaufsräumen und entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen. Der Sachschaden wird mit 1.000 Euro angegeben. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Ort: Rheine, Emsstraße, zwei Geschäfte 1. Fall Zeit: Samstag, 05.08.2017, 16.00 Uhr bis Montag, 07.08.2017, 09.50 Uhr Unbekannte wollten die Tür zu einem Telekommunikationsgeschäft aufbrechen. Dies gelang nicht. Der Schaden beträgt einige Hundert Euro.

2. Fall Zeit: Montag, 07.08.2017, 03.50 Uhr An einem zweiten Telekommunikationsgeschäft bemerkte ein Zeuge eine zertrümmerte Scheibe. Eine Person war im Geschäft, eine zweite stand davor. Der Mann sprach die beiden schwarz gekleideten Männer an, die sofort in Richtung Marktplatz flüchteten. Im Verkaufsraum war schon ein Schrank aufgebrochen worden. Beute haben sie aber scheinbar nicht mehr gemacht. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Rheine, Darbrookstraße, Mehrfamilienhaus Zeit: Samstag, 05.08.2017, 22.00 Uhr bis Sonntag, 06.08.2017, 08.00 Uhr Unbekannter Täter versuchte die Jalousien der Wohnung hochzuschieben. Einbruch gelang nicht. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Ibbenbüren, Kirchplatz, PKW Zeit: Sonntag, 06.08.2017, 11.30 Uhr bis 11.45 Uhr In dem kurzen Zeitraum gingen Diebe zu einem weißen Renault und entwendeten vom Beifahrersitz eine Tasche mit Bargeld sowie Schmuckstücke. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Ochtrup, An der Helle, Wohnhaus Zeit: Freitag, 04.08.2017, 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr Unbekannte beschädigten die Verglasung einer Terrassentür. In das Gebäude stiegen die Unbekannten nicht ein. Sachschaden etwa 500 Euro. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Westerkappeln,- Hambüren, Industriestraße Zeit Montag, 07.08.2017, 03.10 Uhr Auf dem Firmengelände wurden mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Diebesgut noch nicht bekannt. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Ibbenbüren, An der Umfluth, Kleingartenanlage Zeit: Freitag, 04.08.2017, abends bis Samstagvormittag, 05.08.2017 Zahlreiche (nach jetzigem Stand elf) Lauben, Hütten, Geräteräume aufgebrochen. Sachschaden fast immer im dreistelligen Eurobereich. Was die Täter mitgenommen haben, wird derzeit recherchiert. In einigen Fällen verließen sie die Parzellen ohne Beute wieder. Aus anderen entwendeten sie Werkzeugmaschinen, z.B. Akkuschrauber und Heckenscheren. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

